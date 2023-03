Serie A, calendario anticipi-posticipi 30ª-32ª giornata: le date dell’Inter (Di martedì 21 marzo 2023) Come anticipato (vedi articolo), oggi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla trentesima alla trentaduesima giornata di campionato. Trentatreesima e trentaquattresima giornata previste per oggi saranno rese note il 21 aprile. Per l’Inter ci sarà variazione nel calendario della ventinovesima giornata di Serie A in occasione di Salernitana-Inter (vedi QUI la nuova data), qui invece il programma fino alla vigilia di Pasqua. Serie A – calendario 30ª giornata Bologna-Milan sabato 15 aprile ore 15Cremonese-Empoli venerdì 14 aprile ore 18:30Fiorentina-Atalanta lunedì 17 aprile ore 20:45Inter-Monza sabato 15 aprile ore 20:45Lecce-Sampdoria domenica 16 aprile ore 12:30Napoli-Verona sabato 15 aprile ore ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Come anticipato (vedi articolo), oggi la LegaA ha ufficializzato ildalla trentesima alla trentaduesimadi campionato. Trentatreesima e trentaquattresimapreviste per oggi saranno rese note il 21 aprile. Per l’Inter ci sarà variazione neldella ventinovesimadiA in occasione di Salernitana-Inter (vedi QUI la nuova data), qui invece il programma fino alla vigilia di Pasqua.A –30ªBologna-Milan sabato 15 aprile ore 15Cremonese-Empoli venerdì 14 aprile ore 18:30Fiorentina-Atalanta lunedì 17 aprile ore 20:45Inter-Monza sabato 15 aprile ore 20:45Lecce-Sampdoria domenica 16 aprile ore 12:30Napoli-Verona sabato 15 aprile ore ...

