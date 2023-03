Serie A: Buffon è onesto: fissa una data per il ritiro, cosa serve al PSG per vincere la Champions League… (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-21 18:05:29 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: C.Con appena 45 anni compiuti, Gianluigi Buffon Gli è rimasta corda nel mondo del calcio. L’italiano, attuale obiettivo del Parma, dove sta lottando per riportare in Serie A la squadra con cui ha esordito nel calcio professionistico, ha ripercorso la sua recente carriera con un ex compagno di squadra in ‘Azzurra’: Cristiano Vieri. Questo è quanto ‘Gigi’ ha commentato sul canale Twitch (BoboTV) dell’ex attaccante: Tempo al PSG: “È stata l’esperienza più bella della mia vita, lì mi sono sentito un uomo libero. Dopo un po’ parlavo già francese, chiacchieravo con la gente per strada, visitavo musei… E poi ho avuto la sensazione di essere in un molto forte, c’era una qualità incredibile nell’allenamento. Ero convinto di poter vincere la ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-21 18:05:29 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: C.Con appena 45 anni compiuti, GianluigiGli è rimasta corda nel mondo del calcio. L’italiano, attuale obiettivo del Parma, dove sta lottando per riportare inA la squadra con cui ha esordito nel calcio professionistico, ha ripercorso la sua recente carriera con un ex compagno di squadra in ‘Azzurra’: Cristiano Vieri. Questo è quanto ‘Gigi’ ha commentato sul canale Twitch (BoboTV) dell’ex attaccante: Tempo al PSG: “È stata l’esperienza più bella della mia vita, lì mi sono sentito un uomo libero. Dopo un po’ parlavo già francese, chiacchieravo con la gente per strada, visitavo musei… E poi ho avuto la sensazione di essere in un molto forte, c’era una qualità incredibile nell’allenamento. Ero convinto di poterla ...

