Serena Bortone fuori da “Oggi è un altro giorno”? La verità della conduttrice (Di martedì 21 marzo 2023) Serena Bortone nell’occhio del ciclone a causa della sua vicinanza al centrosinistra. Così almeno secondo le indiscrezioni di “Dagospia”. In Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 marzo 2023)nell’occhio del ciclone a causasua vicinanza al centrosinistra. Così almeno secondo le indiscrezioni di “Dagospia”. In Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Serena Bortone via da 'Oggi è un altro giorno'? La risposta - Stefani66135695 : @GrandeFratello @MedInfinityIT E PATRIZIA ROSS NON SERENA BORTONE - machefredfa2 : @EnfantProdige Prepariamoci a salutare Fabio Fazio Luciana Littizzetto Marco Damiliano Massimo Gramellini Serena… - infoitcultura : Oggi è un Altro Giorno chiude? Serena Bortone non ci sta - grazia136 : @altrogiornorai1 Serena Bortone evita di farci vedere che conosci Celeste nostalgia quando non sai una parola! -