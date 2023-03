Seravezza-Monterosi oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Al suo posto subentra nel girone 5 della competizione il, che scenderà in campo già nella giornata di domani contro il. Poi i versiliesi sfideranno giovedì la Fiorentina e sabato ......30 ITALIA SERIE C - GIRONE C Gelbison - Pescara 14:30Tuscia - ACR Messina 14:30 Potenza -...30 Livorno - Arezzo 14:30 Montespaccato - Tau 14:30 Terranuova Traiana - Orvietana 14:30......30 Avellino - Viterbese 14:30 Catanzaro - Monopoli 14:30 Foggia - Juve Stabia 14:30...30 Livorno - Citta di Castello 14:30 Montespaccato - Mobilieri Ponsacco 14:30 Ostia Mare -...

Kakawa costretto al forfait. Al suo posto il Seravezza Viareggio Cup

la formazione di Papalato (settima in campionato a -7 dai playoff) se la vedrà oggi a Santa Croce sull’Arno con gli statunitensi della FA Euro New York, inseriti assieme ai viola nel girone 5 con il ...Arrivano aggiornamenti in merito al Torneo di Viareggio per quanto riguarda la Fiorentina. La formazione nigeriana del Kakawa, che sarebbe stata una delle avversarie viola, è ...