Sequestrate le case dello spaccio, sigilli alle case rom di Alba Adriatica e Martinsicuro (Di martedì 21 marzo 2023) Teramo - Nell'ambito dell'attività di prevenzione finalizzata ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, la Divisione Anticrimine della Questura di Teramo ha dato esecuzione al decreto di sequestro, disposto, in seguito alla proposta della Procura della Repubblica di Teramo e delle Questura, dal Tribunale di L'Aquila - Sezione Misure di Prevenzione, di 2 immobili, il cui valore di mercato ammonta complessivamente a circa 43 mila euro e di due conti correnti. Si tratta del primo sequestro effettuato in Abruzzo con le modalità sopra citate, disposto su proposta congiunta della Procura della Repubblica di Teramo e della Questura. Detti beni, ubicati nei Comuni di Martinsicuro ed Alba Adriatica, sono riconducibili ad un nucleo famigliare Rom, stanziato da anni sulla costa teramana. L'attività della Divisione Anticrimine ha avuto ...

