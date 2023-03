Sequestrate 7 tonnellate di avorio in Vietnam (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Le autorità Vietnamite hanno sequestrato sette tonnellate di avorio proveniente dall’Angola, uno dei maggiori sequestri legati al bracconaggio degli ultimi anni. Le popolazioni di elefanti africani sono da decenni decimate dai bracconieri, tanto che i parchi hanno assunto guardie armate per proteggerli. Il commercio di avorio è illegale in Vietnam, ma il contrabbando di oggetti legati al bracconaggio rimane diffuso. Tra gli altri articoli che spesso vengono contrabbandati nel Paese ci sono scaglie di pangolino, corni di rinoceronte e carcasse di tigre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Le autoritàite hanno sequestrato settediproveniente dall’Angola, uno dei maggiori sequestri legati al bracconaggio degli ultimi anni. Le popolazioni di elefanti africani sono da decenni decimate dai bracconieri, tanto che i parchi hanno assunto guardie armate per proteggerli. Il commercio diè illegale in, ma il contrabbando di oggetti legati al bracconaggio rimane diffuso. Tra gli altri articoli che spesso vengono contrabbandati nel Paese ci sono scaglie di pangolino, corni di rinoceronte e carcasse di tigre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

