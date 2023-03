Senato, Filippo Sensi proclamato senatore: prende il posto di Bruno Astorre (Di martedì 21 marzo 2023) "A seguito della morte di Bruno Astorre, Filippo Sensi è proclamato Senatore in quanto primo dei non eletti". Lo ha annunciato in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa prima della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "A seguito della morte dire in quanto primo dei non eletti". Lo ha annunciato in Aula il presidente delIgnazio La Russa prima della ...

