Senato, Filippo Sensi proclamato senatore: prende il posto di Bruno Astorre (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – “A seguito della morte di Bruno Astorre, Filippo Sensi è proclamato Senatore in quanto primo dei non eletti”. Lo ha annunciato in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa prima della commemorazione del Senatore Pd. “Lo scorso 3 marzo, pochi giorni prima di compiere 60 anni, ci ha tragicamente lasciato il Senatore Astorre, un evento che ha scosso l’opinione pubblica e lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutti noi, in chiunque lo ha conosciuto, frequentato o ha avuto semplicemente l’onore di condividere con lui un tratto della vita istituzionale della nazione”, ha scandito il presidente del Senato sottolineando come Astorre “si è sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – “A seguito della morte dire in quanto primo dei non eletti”. Lo ha annunciato in Aula il presidente delIgnazio La Russa prima della commemorazione delre Pd. “Lo scorso 3 marzo, pochi giorni prima di compiere 60 anni, ci ha tragicamente lasciato ilre, un evento che ha scosso l’opinione pubblica e lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutti noi, in chiunque lo ha conosciuto, frequentato o ha avuto semplicemente l’onore di condividere con lui un tratto della vita istituzionale della nazione”, ha scandito il presidente delsottolineando come“si è sempre ...

