Seicento tra cellulari, tablet e portatili del Comune trafugati e venduti a Milano (Di martedì 21 marzo 2023) Undici persone sono state denunciate in stato di libertà per la sottrazione di oltre 600 apparecchi elettronici nuovi di proprietà del Comune di Milano immagazzinati presso gli uffici dell’Amministrazione. Tra questi un dipendente del Comune e dieci complici esterni. Lo ha riferito il Comune di Milano. “Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano – si legge in una nota – erano state avviate lo scorso giugno in seguito alla denuncia per la sottrazione di 57 telefoni cellulari e 8 tablet da parte dell’ufficio Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune. Gli investigatori hanno tracciato tutti gli apparecchi elettronici in carico al Comune, circa 5mila dispositivi fra cellulari, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) Undici persone sono state denunciate in stato di libertà per la sottrazione di oltre 600 apparecchi elettronici nuovi di proprietà deldiimmagazzinati presso gli uffici dell’Amministrazione. Tra questi un dipendente dele dieci complici esterni. Lo ha riferito ildi. “Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di– si legge in una nota – erano state avviate lo scorso giugno in seguito alla denuncia per la sottrazione di 57 telefonie 8da parte dell’ufficio Innovazione Tecnologica e Digitale del. Gli investigatori hanno tracciato tutti gli apparecchi elettronici in carico al, circa 5mila dispositivi fra, ...

