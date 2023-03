Sei Nazioni 2023, Pietro Ceccarelli si è infortunato alla spalla contro la Scozia (Di martedì 21 marzo 2023) Arrivano altre brutte notizie per l’Italia anche dopo la conclusione del Sei Nazioni 2023 di rugby, che porta con sé un altro infortunio dopo la partita con la Scozia, quinto ed ultimo match del torneo chiuso con cinque sconfitte dagli azzurri. Stando al bollettino rilasciato dallo staff medico della Nazionale italiana di rugby, Pietro Ceccarelli nel corso del match in questione ha riportato un infortunio alla spalla sinistra: dagli esami clinici effettuati è emersa una sublussazione acromion-claveare. Rugby, Sei Nazioni 2023: Italia, un torneo senza vittorie. Tante note positive, ma troppe occasioni perse Il giocatore è già rientrato in Francia e seguirà il percorso riabilitativo presso il proprio club di appartenenza. Foto: ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Arrivano altre brutte notizie per l’Italia anche dopo la conclusione del Seidi rugby, che porta con sé un altro infortunio dopo la partita con la, quinto ed ultimo match del torneo chiuso con cinque sconfitte dagli azzurri. Stando al bollettino rilasciato dallo staff medico della Nazionale italiana di rugby,nel corso del match in questione ha riportato un infortuniospsinistra: dagli esami clinici effettuati è emersa una sublussazione acromion-claveare. Rugby, Sei: Italia, un torneo senza vittorie. Tante note positive, ma troppe occasioni perse Il giocatore è già rientrato in Francia e seguirà il percorso riabilitativo presso il proprio club di appartenenza. Foto: ...

