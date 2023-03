“Sei in finale!”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini a fine puntata: esplode la gioia nella casa (Di martedì 21 marzo 2023) l’annuncio è arrivato verso la fine: è lei la terza finalista del GF Vip 7. Non appena il suo nome è stato pronunciato da Alfonso Signorini nella casa c’è stata una vera esplosione di gioia. Un momento rilassante dopo le tensioni e le due parole di Orietta Berti su Antonella Fiordelisi. L’opinionista, infatti, non ha avuto modi teneri con la concorrente sparando a zero anche sulla famiglia. “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa”. “Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”. Poi è stato il momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023)è arrivato verso la: è lei la terza finalista del GF Vip 7. Non appena il suo nome è stato pronunciato da Alfonsoc’è stata una vera esplosione di. Un momento rilassante dopo le tensioni e le due parole di Orietta Berti su AntoFiordelisi. L’opinionista, infatti, non ha avuto modi teneri con la concorrente sparando a zero anche sulla famiglia. “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa”. “Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”. Poi è stato il momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : MICOL... SEI IN FINALE! ???? #GFVIP - GoalItalia : SEI SU SETTE ?????? Sei italiane ai quarti di finale delle coppe europee ?? - OptaPaolo : 6 – Questa è la terza volta nella storia che l’Italia porta almeno sei squadre ai Quarti di finale delle competizio… - NadiaDonati4 : RT @MostertsMarta: Che brutto esempio per l'umanità fare la Bambina viziata che piange xche non arriva in finale quando ci sono donne che l… - Desire84992005 : @teamsoleilsorge Niki se la nostra gioia. Anche se l’hai lupi affamati attorno. Faremmo di tutto. Spero che molti… -