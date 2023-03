Secondo giorno a Mosca per Xi: da Putin ai funzionari, nuovo round di colloqui per il leader cinese (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo giorno a Mosca per Xi Jinping, che tornerà nuovamente faccia a faccia con Vladimir Putin dopo il lungo colloquio di ieri durato oltre cinque ore. Gli impegni odierni sono cominciati con la visita del neoeletto (e confermato) presidente cinese nella residenza di Mikhail Mishustin, primo ministro russo. Sul dialogo tra i due arrivano novità ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)per Xi Jinping, che tornerà nuovamente faccia a faccia con Vladimirdopo il lungoo di ieri durato oltre cinque ore. Gli impegni odierni sono cominciati con la visita del neoeletto (e confermato) presidentenella residenza di Mikhail Mishustin, primo ministro russo. Sul dialogo tra i due arrivano novità ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Secondo voi è una coincidenza che #Xi arriva oggi in #Russia esattamente il giorno del ventesimo anniversario dell’… - michele_geraci : Secondo voi, qual era il rating che #Moody dava a #SVB qualche giorno fa? Ho inserito la tabella completa per non… - ReporterGourmet : “Senza sacrificio la fama non arriva: lavoravo 18 ore al giorno per 500€ settimanali. Se ora ho 3 stelle Michelin,… - RomanUsaj : RT @serebellardinel: Secondo Governo #Meloni schiavi legalizzati a 5 € ora per orari notturni/ festivi,a zero contratti,tutto compreso,pref… - rossomille : RT @OrNella645587: 'Secondo la sciacqualattuga il salario minimo sarebbe negativo per i lavoratori' Mentre 20.000 euro al mese più bonus pe… -