Se scrivi a Twitter ti risponde con la cacca (Di martedì 21 marzo 2023) La mail dell’ufficio stampa di Twitter è stata riattivata. Solo che la risposta che dà e sempre e solo una, e non considera il dialogo.... Leggi su dday (Di martedì 21 marzo 2023) La mail dell’ufficio stampa diè stata riattivata. Solo che la risposta che dà e sempre e solo una, e non considera il dialogo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3scienza : - Scrivi un testo di 5 righe per presentare una puntata radiofonica su #GPT4 e le questioni etiche sull'utilizzo di… - TIM_Official : ? ORA TOCCA A TE! ? Scrivi il nome dell’allievo più meritevole della settimana. I vostri suggerimenti, insieme al g… - simonamelani : Saluti dalla mia insegnante di religione che il primo giorno ci fece compilare una scheda che richiedeva anche le p… - CGavinana : RT @CGavinana: NOI NON PAGHIAMO! Organizziamoci Contro Il #Carovita Noinonpaghiamo (@Non_paghiamo) / Twitter PER INFORMAZIONI E PER RICEVER… - wikiperri : Quando già sulla scienza scrivi quelli che sono fra i peggiori titoli clickbait del web, ma decidi che vuoi consoli… -