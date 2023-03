(Di martedì 21 marzo 2023) A Monte San Savino, in provincia di Arezzo, chiude per due due giorni in quanto è stata riscontrata la presenza difra le condottedell'istituto. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaritaNinni : RT @orizzontescuola: Scuola chiusa per legionella: trovato il batterio nelle condutture idriche dell’istituto - orizzontescuola : Scuola chiusa per legionella: trovato il batterio nelle condutture idriche dell’istituto - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Il batterio della legionella continua a destare preoccupazioni nell'Aretino. Lezioni temporaneamente sospese in un istit… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Il batterio della legionella continua a destare preoccupazioni nell'Aretino. Lezioni temporaneamente sospese in un istit… - TgrRaiToscana : Il batterio della legionella continua a destare preoccupazioni nell'Aretino. Lezioni temporaneamente sospese in un… -

Legionella nelle condutture idriche, scuola chiusa per due giorni LA NAZIONE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Nessun caso di legionella è stato registrato al momento tra allievi e personale della scuola. A disporre la chiusura il sindaco Gianni Bennati con un'ordinanza: “Considerato - si legge nel ...