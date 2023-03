Scontro Schlein-Renzi, la lite su Palazzo Vecchio imbrattato: «Vanno ascoltati? Sono vandali» (Di martedì 21 marzo 2023) Continua la polemica sul blitz di Ultima Generazione a Palazzo Vecchio. Dal Pd arriva la presa di posizione della segretaria Elly Schlein che avverte: «Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza». Commento che arriva nel corso dell’intervista a Stasera c’è Cattelan che andrà in onda questa sera, 21 marzo, in seconda serata su Rai 2. «La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci Sono intorno a 400 mila imprese che stanno innovando, l’economia circolare conviene», ha aggiunto. «La politica troppo a lungo – ha poi concluso sul tema – ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili. Si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili». ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Continua la polemica sul blitz di Ultima Generazione a. Dal Pd arriva la presa di posizione della segretaria Ellyche avverte: «Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza». Commento che arriva nel corso dell’intervista a Stasera c’è Cattelan che andrà in onda questa sera, 21 marzo, in seconda serata su Rai 2. «La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ciintorno a 400 mila imprese che stanno innovando, l’economia circolare conviene», ha aggiunto. «La politica troppo a lungo – ha poi concluso sul tema – ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili. Si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili». ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Max del Papa si è visto lo scontro tra #Schlein e #Meloni. E non ha dubbi: 'Qualcuno dovrebbe spiegarlo alla Elly… - gl5610 : La Schlein 'difende' gli eco-vandali. E Renzi la gela così - fainfopolitica : È scontro tra Giorgia Meloni e Elly Schlein sul salario minimo! Gmail per lavoro, Meloni dice no salario minimo. G… - xblunotte : RT @TgLa7: Scontro politico su coppie gay, dopo la manifestazione a Milano dove ha sfilato anche Elly Schlein. Netta presa di posizione di… - TgLa7 : Scontro politico su coppie gay, dopo la manifestazione a Milano dove ha sfilato anche Elly Schlein. Netta presa di… -