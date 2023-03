Scontro fra tifosi a Badia al Pino: 33 perquisizioni della Digos a ultras di Napoli e Roma e a uno di Arezzo (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sono state 33 perquisizioni, stamani 21 marzo 2023, a tifosi di Napoli e Roma in seguito agli scontri avvenuti l'8 gennaio 2023, nell'area di servizio di Badia Al Pino (Arezzo). Agenti della Digos delle questure di Roma, Napoli ed Arezzo, con l'ausilio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, stanno eseguendo un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 33 soggetti, tutti appartenenti al contesto ultras delle tifoserie di Roma e Napoli e di un soggetto aderente agli ambienti ultras aretini Leggi su firenzepost (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sono state 33, stamani 21 marzo 2023, adiin seguito agli scontri avvenuti l'8 gennaio 2023, nell'area di servizio diAl). Agentidelle questure died, con l'ausilioDirezione CentralePolizia di Prevenzione, stanno eseguendo un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 33 soggetti, tutti appartenenti al contestodelle tifoserie die di un soggetto aderente agli ambientiaretini

