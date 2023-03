Scontro D’Ambrosio-Paredes, arriva la stangata del giudice sportivo: la dura presa di posizione (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo gli scontri al termine del posticipo serale tra Inter e Juventus, arriva la decisione degli organi di giustizia sportiva: i dettagli sulla squalifica. A due giorni dallo Scontro in ottica Champions League tra Inter e Juventus nell’ultimo turno del campionato di Serie A Tim, si parla ancora in maniera piuttosto insistente dei fatti accaduti durante la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo gli scontri al termine del posticipo serale tra Inter e Juventus,la decisione degli organi di giustizia sportiva: i dettagli sulla squalifica. A due giorni dalloin ottica Champions League tra Inter e Juventus nell’ultimo turno del campionato di Serie A Tim, si parla ancora in maniera piuttosto insistente dei fatti accadutinte la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

