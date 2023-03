Scontri ultras tra supporters di Roma Napoli sull’A1 | 33 persone nel mirino della Digos | scattano le perquisizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 marzo 2023) Proseguono le indaginiPolizia in merito agliavvenuti lo scorso 8 gennaio sull’autostrada A1 tradi“incrociatosi” nell’area di servizio di Badia Al Pino (Arezzo) mentre si stavano dirigendo a nord per le trasferte delle rispettive squadre. Quel giorno, lo ricordiamo, i violenti tafferugli e la violenze tra questi pseudo-tifosi avevano coinvolto la stessa Autostrada mettendo in pericolo gli automobilisti in transito e causando code che superarono i 9km. Nel33 soggetti trae delEbbene, nel corsomattinata odierna, la Polizia di Stato di...