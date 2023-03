Scontri ultras A1, perquisizioni per 33 tifosi Roma e Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Scontri tra ultras sull’A1, scattate oggi le perquisizioni della Polizia di Roma, Napoli e Arezzo, nei confronti di 33 persone, tutte appartenenti al contesto ultras delle tifoserie di Roma e Napoli e di un uomo aderente agli ambienti ultras aretini, nell’ambito delle indagini sugli Scontri tra opposte tifoserie avvenuti all’area di servizio di Badia Al Pino lo scorso 8 gennaio. Il decreto di perquisizione personale e locale è stato emesso dalla procura di Arezzo. Il provvedimento costituisce l’epilogo di alcune evidenze investigative emerse nell’ambito dell’attività di indagine condotta dai poliziotti della Digos con l’ausilio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e coordinata dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) –trasull’A1, scattate oggi ledella Polizia die Arezzo, nei confronti di 33 persone, tutte appartenenti al contestodelle tifoserie die di un uomo aderente agli ambientiaretini, nell’ambito delle indagini suglitra opposte tifoserie avvenuti all’area di servizio di Badia Al Pino lo scorso 8 gennaio. Il decreto di perquisizione personale e locale è stato emesso dalla procura di Arezzo. Il provvedimento costituisce l’epilogo di alcune evidenze investigative emerse nell’ambito dell’attività di indagine condotta dai poliziotti della Digos con l’ausilio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e coordinata dalla ...

