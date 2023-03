Scontri tra ultrà sulla A1, si stringe il cerchio dell'inchiesta (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Una serie di perquisizioni sono state condotte a Roma, Napoli e Arezzo nell'ambito delle indagini sugli Scontri fra ultrà romanisti e napoletani dell'8 gennaio scorso nei pressi dell'area di servizio di Badia Al Pino, in provincia di Arezzo. Nel corso della mattinata odierna, la Polizia di Stato di Roma, Napoli e Arezzo, hanno eseguito il Decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 33 soggetti, tutti appartenenti al contesto ultras delle tifoserie di Roma e Napoli e di un soggetto aderente agli ambienti ultras aretini, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. Le perquisizioni hanno riguardato 20 ultrà della Roma, 12 del Napoli e uno dell'Arezzo e sono ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Una serie di perquisizioni sono state condotte a Roma, Napoli e Arezzo nell'ambitoe indagini suglifraromanisti e napoletani'8 gennaio scorso nei pressi'area di servizio di Badia Al Pino, in provincia di Arezzo. Nel corsoa mattinata odierna, la Polizia di Stato di Roma, Napoli e Arezzo, hanno eseguito il Decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 33 soggetti, tutti appartenenti al contesto ultrase tifoserie di Roma e Napoli e di un soggetto aderente agli ambienti ultras aretini, emesso dalla Procuraa Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. Le perquisizioni hanno riguardato 20a Roma, 12 del Napoli e uno'Arezzo e sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Italia-Inghilterra, il prefetto di Napoli: “In arrivo in città 2500 tifosi inglesi” In vista di possibili disordini… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - sulsitodisimone : Scontri tra ultrà sulla A1, si stringe il cerchio dell'inchiesta - sportli26181512 : Scontri tra tifosi di Napoli e Roma in A1, 33 perquisizioni della polizia agli ultras: La Polizia sta effettuando p… -