Scontri sull’A1 ad Arezzo | scattano le perquisizioni per 33 ultras di Napoli e Roma

(Di martedì 21 marzo 2023) Sono 33 gliperquisiti oggi dagli agenti della Digos delle questure di. L’operazione è scattata in seguito aglitra tifosi giallorossi e partenopei. Lo scorso 8 gennaio si sono resi protagonisti di violenze e atti vandalici nell’area di servizio di Badia Al Pino, in provincia di. Con il decreto di perquisizione emesso dalla procura aretina gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori elementi di prova per definire le condotte di responsabilità deglicoinvolti negli. L’analisi dei filmati delle telecamere dell’area di servizio – e di alcuni testimoni che hanno filmato con il proprio telefono – hanno permesso agli agenti di individuare 33 persone coinvolte negli episodi di violenza. Si ...

La ricostruzione dei fatti approfondimento Piantedosi: stop di due mesi a trasferte tifosi Roma e Napoli Glisono avvenuti tra le frange ultras delle tifoserie di Napoli e Roma. ...Il 2023 è stato, già in questi primi tre mesi, un anno nero dal punto di vista degli ultras e delle tensioni. Un anno inaugurato daglitra romanisti e napoletani, che ha portato al divieto di trasferta per due mesi per le due tifoserie. Oggi giornata importante con le perquisizioni da parte delle forze dell'ordine per ......il peggio evitando che gliinteressassero gli utenti in sosta nei locali di ristorazione dell'area di servizio. La successiva attività di approfondimento investigativo si è concentrata'...