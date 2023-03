Sciopero edili, traffico in tilt a Genova per la protesta contro i crediti bloccati per il Superbonus (Di martedì 21 marzo 2023) 550 i mezzi da lavoro delle imprese edili che hanno sfilato oggi a Genova, paralizzando il traffico verso il centro del capoluogo ligure. I due cortei,composti da più di duemila lavoratori del settore,... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 marzo 2023) 550 i mezzi da lavoro delle impreseche hanno sfilato oggi a, paralizzando ilverso il centro del capoluogo ligure. I due cortei,composti da più di duemila lavoratori del settore,...

