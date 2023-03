Sci velocità, Mondiali Vars 2023: Simone Origone in testa dopo le prime run di qualificazione, seconda Valentina Greggio (Di martedì 21 marzo 2023) I Mondiali 2023 di sci velocità sono scattati a Vars, in Francia: buone notizie per l’Italia dopo le prime due run di qualificazione, che hanno ridotto il novero dei pretendenti al titolo iridato a 20 uomini e 5 donne. Tra gli uomini primo posto per Simone Origone, mentre tra le donne seconda posizione per Valentina Greggio. Nella gara maschile il valdostano giunge alla velocità di 239.79 km/h, precedendo l’austriaco Manuel Kramer, giunto a 237.82, ed il padrone di casa transalpino Simon Billy, che chiude a 237.35: sono loro tre i principali pretendenti al podio. Nella gara femminile l’ossolana si piazza alle spalle della svedese Britta Backlund, che risulta la più ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Idi scisono scattati a, in Francia: buone notizie per l’Italialedue run di, che hanno ridotto il novero dei pretendenti al titolo iridato a 20 uomini e 5 donne. Tra gli uomini primo posto per, mentre tra le donneposizione per. Nella gara maschile il valdostano giunge alladi 239.79 km/h, precedendo l’austriaco Manuel Kramer, giunto a 237.82, ed il padrone di casa transalpino Simon Billy, che chiude a 237.35: sono loro tre i principali pretendenti al podio. Nella gara femminile l’ossolana si piazza alle spalle della svedese Britta Backlund, che risulta la più ...

