Sci di fondo, sprint Coppa del Mondo Lahti 2023 oggi in tv: orario e streaming (Di martedì 21 marzo 2023) Il programma, con l'orario e la diretta streaming della sprint maschile e femminile di Lahti, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Siamo arrivati alla fine della stagione con le ultime tre giornate in programma sulle nevi finlandesi. Appuntamento questo pomeriggio, martedì 21 marzo, alle ore 14.20 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 15.50. Diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

