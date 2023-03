Sci di fondo | Coppa del Mondo Tallinn 2023 | Michael Hellweger | Federico Pellegrino e Davide Graz superano le qualificazioni della sprint tl

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Lain tecnica libera di, in Estonia, valida per ladeldi sci di2022-, vede andare in archivio le: tra gli uomini passano il turno tre dei quattro azzurri iscritti, ovvero(non ce la fa Simone Mocellini), mentre tra le donne l’unica italiana al via, Federica Sanfilippo, è eliminata. Tra gli uomini a primeggiare è il transalpino Lucas Chanavat, in testa in 2’15?90. Preceduto il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, proprietario del pettorale giallo di leaderclassifica generale, secondo con un ritardo di 0?06, terza piazza per lo svedese Edvin ...