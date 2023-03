(Di martedì 21 marzo 2023) Olafha ribadito di non aspettarsi la finein Ucraina in tempi brevi e cheildelle truppe russe lasarà impossibile. 'Dobbiamo essere preparati al fatto che ...

Olaf Scholz ha ribadito di non aspettarsi la fine della guerra in Ucraina in tempi brevi e che senza il ritiro delle truppe russe la pace sarà impossibile. 'Dobbiamo essere preparati al fatto che questa guerra potrebbe richiedere molto tempo.'

Scholz: “Prepariamoci a una guerra lunga, senza il ritiro della Russia non c’è pace” Globalist.it

Ucraina, Olaf Scholz è sicuro: "Dobbiamo essere preparati al fatto che questa guerra potrebbe richiedere molto tempo. L’Ucraina deve essere in grado di difendere la sua integrità e indipendenza".