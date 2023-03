Schlein: «Si alla liberalizzazione delle droghe leggere» (Di martedì 21 marzo 2023) Elly Schlein è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Lo ha detto con chiarezza la segretaria del Pd a ‘Stasera c’è Cattelan’ che andrà in onda questa sera su Rai 2. «Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada», ha affermato la segretaria. Leggi su panorama (Di martedì 21 marzo 2023) Ellyè favorevolelegalizzazione. Lo ha detto con chiarezza la segretaria del Pd a ‘Stasera c’è Cattelan’ che andrà in onda questa sera su Rai 2. «Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada», ha affermato la segretaria.

