Schlein: “Senza servizi contro povertà cittadini più soggetti alla ricattabilità delle mafie. Lotta? Non si fa aumentando la soglia del contante” (Di martedì 21 marzo 2023) La battaglia contro la criminalità organizzata “è fondamentale in un paese come il nostro perché la corruzione, l’infiltrazione economica delle mafie nell’economia, oltre che nelle istituzioni, quando ci arrivano, sono un elemento che acuisce le disuguaglianze in questo Paese”. Così Elly Schlein a margine della manifestazione a Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Per la segretaria Pd la “guardia” delle istituzioni e di tutta la politica deve essere “massima” perché le mafie sono “fenomeni che spesso condizionano le vite”. “Se manca o arriva dopo la risposta dello Stato, con servizi contro la povertà, con un sostegno che possa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) La battagliala criminalità organizzata “è fondamentale in un paese come il nostro perché la corruzione, l’infiltrazione economicanell’economia, oltre che nelle istituzioni, quando ci arrivano, sono un elemento che acuisce le disuguaglianze in questo Paese”. Così Ellya margine della manifestazione a Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordovittime. Per la segretaria Pd la “guardia”istituzioni e di tutta la politica deve essere “massima” perché lesono “fenomeni che spesso condizionano le vite”. “Se manca o arriva dopo la risposta dello Stato, conla, con un sostegno che possa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Jasmine Cristallo, ex sardina oggi nella direzione Pd e fedelissima di Elly Schlein: «Se ciascuno differenziasse, c… - il_cappellini : Ecco perché la parola aschenazita, usata anche per specificare le origini di Schlein, non ha alcun senso religioso… - smenichini : La chiave comunicativa del #questiontime è nel tentativo di @GiorgiaMeloni di stringere @ellyesse sugli errori dei… - DelluomoVanda : RT @MarcoFattorini: Jasmine Cristallo, ex sardina oggi nella direzione Pd e fedelissima di Elly Schlein: «Se ciascuno differenziasse, come… - roberto_rumiati : RT @vcrxxy1234: Jasmine Cristallo, ex sardina in corsa per la segreteria dei Dem ha affermato, che non esce mai senza posacenere da borsa p… -