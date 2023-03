Schlein e il calcio: "Da piccola tifavo Milan, poi ho capito di chi era" (Di martedì 21 marzo 2023) Milano, 21 mar. - (Adnkronos) - "Da piccola ho tifato Milan, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di ‘Stasera c'è Cattelan', che andrà in onda in onda in seconda serata su Rai2 sulle sue passioni calcistiche. E ad Alessandro Cattelan che le chiedeva come abbia fatto a cambiare squadra, Schlein ha risposto tra le risate: "Quando ho capito di chi era”, alludendo all'ex patron rossonero e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nella trasmissione la segretaria dem ha ricordato anche della sua militanza, da giocatrice, nella squadra parlamentare di calcio femminile: "Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport”, ha spiegato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)o, 21 mar. - (Adnkronos) - "Daho tifato, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna". Così la segretaria del Pd Elly, ospite di ‘Stasera c'è Cattelan', che andrà in onda in onda in seconda serata su Rai2 sulle sue passioni calcistiche. E ad Alessandro Cattelan che le chiedeva come abbia fatto a cambiare squadra,ha risposto tra le risate: "Quando hodi chi era”, alludendo all'ex patron rossonero e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nella trasmissione la segretaria dem ha ricordato anche della sua militanza, da giocatrice, nella squadra parlamentare difemminile: "Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport”, ha spiegato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Schlein e il calcio: 'Da piccola tifavo Milan, poi ho capito di chi era' - BindaBeschi : RT @Tinca60roberta: @GiorgiaMeloni Elly Schlein l'ha detto ieri siete partiti col piede sbagliato mantenga cio che aveva promesso OPZIONE… - LindaEv11874854 : @SaP011 @siriomerenda ed incitava la Schlein ad aumentare l''attacco' con enfasi: 'avanti,.. avanti' che si leggev… - FelixTheAilurus : Schlein segretaria del PD (che per carità, a me Schlein entusiasma quanto un calcio negli stinchi) qualche riga dop… - MuredduGiovanni : RT @GiancarloDeRisi: E a Milano sembrava una partita di calcio. I #grillopiddini si marcavano stretto per conquistare la piazza #LGBT che… -