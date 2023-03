Scherma | Coppa del Mondo | i convocati dell’Italia per le tappe di Budapest | Nanchino e Buenos Aires

(Di martedì 21 marzo 2023) Il weekend del 24-26 marzo sarà particolarmente ricco per ladeldi, visto che saranno impegnate ben tre armi: sciabola maschile a(Ungheria), spada femminile a(Cina), spada maschile a(Argentina). Ben 35 azzurri saranno impegnati sulle tre pedane (12 in Europa, 12 in Asia e 11 in Sudamerica). L’Italia sarà guidata da Luca Curatoli in terra magiara, mentre aspiccano Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola. A, invece, riflettori puntati soprattutto su Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara. Ogni tappa prevede le gare individuali nella giornata di sabato e le prove di squadra la qualifiche, anticipati dalle ...

Il weekend del 24-26 marzo sarà particolarmente ricco per la Coppa del Mondo di scherma, visto che saranno impegnate ben tre armi: sciabola maschile a Budapest (Ungheria), spada femminile a Nanchino ...