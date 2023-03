"Scappano dalle case leggendo il Corano". Panico per il terremoto (Di martedì 21 marzo 2023) Ancora una forte scossa di terremoto. Questa volta l'epicentro si trovava al confine tra Pakistan e Afghanistan. Un forte terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la zona dell'Afghanistan nord-orientale al confine con il Pakistan. L'Istituto di geofisica americano (Usgs) ha registrato l'epicentro a 40 km a sud-sudest di Jurm, nella provincia di Badakhshan, a una profondita di 187,6 km. La forte scossa di terremoto è stata sentita anche nel nord dell'India. Sulla rete, testimonianze parlano di un lungo minuto di terrore a Islamabad, in Pakistan, come nella capitale indiana di New Delhi, e in altre località nella regione montuosa dell'Hindu Kush, alla congiunzione delle placche tettoniche euroasiatica e indiana. «La gente è scappata dalle proprie case, recitando il Corano», ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Ancora una forte scossa di. Questa volta l'epicentro si trovava al confine tra Pakistan e Afghanistan. Un fortedi magnitudo 6,5 ha colpito la zona dell'Afghanistan nord-orientale al confine con il Pakistan. L'Istituto di geofisica americano (Usgs) ha registrato l'epicentro a 40 km a sud-sudest di Jurm, nella provincia di Badakhshan, a una profondita di 187,6 km. La forte scossa diè stata sentita anche nel nord dell'India. Sulla rete, testimonianze parlano di un lungo minuto di terrore a Islamabad, in Pakistan, come nella capitale indiana di New Delhi, e in altre località nella regione montuosa dell'Hindu Kush, alla congiunzione delle placche tettoniche euroasiatica e indiana. «La gente è scappataproprie, recitando il», ha ...

