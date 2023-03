Sarri: 'Mou è un animale da spettacolo, ma non voglio finire dentro certe storie' (Di martedì 21 marzo 2023) Il derby non finisce più. Questa sera, in occasione del premio 'Corrado Viciani' ricevuto a Castiglion Fiorentino, Maurizio Sarri è tornato a parlare di José Mourinho e, in particolare della sua ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023) Il derby non finisce più. Questa sera, in occasione del premio 'Corrado Viciani' ricevuto a Castiglion Fiorentino, Maurizioè tornato a parlare di José Mourinho e, in particolare della sua ...

