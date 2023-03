Sarri: «Lasciate stare Mourinho, è un animale da spettacolo. A tirarti dentro certo storie è il numero uno» (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri sera l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha ritirato il premio Viciani al Gran Galà dello Sport, a Castiglion Fiorentino. Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa tornando sul derby vinto contro la Roma. «Ho fatto fatica a svegliarmi». Sarri ha parlato di Mourinho, al centro delle cronache per la lite con il presidente biancoceleste Lotito negli spogliatoi, al termine della partita. Lo ha definito un animale da spettacolo, oltre che una persona straordinariamente simpatica, ma anche abilissimo nello scatenare polemiche nelle quali, ha detto, non ha alcuna intenzione di cadere. «Lasciate stare José, è un animale da spettacolo. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri sera l’allenatore della Lazio, Maurizio, ha ritirato il premio Viciani al Gran Galà dello Sport, a Castiglion Fiorentino.ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa tornando sul derby vinto contro la Roma. «Ho fatto fatica a svegliarmi».ha parlato di, al centro delle cronache per la lite con il presidente biancoceleste Lotito negli spogliatoi, al termine della partita. Lo ha definito unda, oltre che una persona straordinariamente simpatica, ma anche abilissimo nello scatenare polemiche nelle quali, ha detto, non ha alcuna intenzione di cadere. «José, è unda. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi a ...

