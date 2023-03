Sapevate che Alessandro Matri gioca ancora? Ecco la nuova tappa dell’ex Juventus (Di martedì 21 marzo 2023) Alessandro Matri è stato un giocatore ammirato dai tifosi della Juventus, ma a quasi 40 anni non ha intenzione di smettere con il calcio. Quando c’è una passione è praticamente impossibile riuscire a metterla a tacere. Lo sa bene Alessandro Matri, con il campione d’Italia 2012, 2013 e 2015 con la Juventus, con il ritorno che non fu positivo, che ha deciso di uscire dal ritiro e tornare a giocare a calcio. Alessandro Matri (Fonte: LaPresse)Sembrava essere finita la sua avventura nel mondo del calcio nel 2020, quando già a gennaio di quell’anno decise di rescindere il suo contratto con il Brescia. La squadra lombarda era perfetta per le sue caratteristiche ed era molto vicina a casa, ma purtroppo giocò solo otto scampoli ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 marzo 2023)è stato untore ammirato dai tifosi della, ma a quasi 40 anni non ha intenzione di smettere con il calcio. Quando c’è una passione è praticamente impossibile riuscire a metterla a tacere. Lo sa bene, con il campione d’Italia 2012, 2013 e 2015 con la, con il ritorno che non fu positivo, che ha deciso di uscire dal ritiro e tornare are a calcio.(Fonte: LaPresse)Sembrava essere finita la sua avventura nel mondo del calcio nel 2020, quando già a gennaio di quell’anno decise di rescindere il suo contratto con il Brescia. La squadra lombarda era perfetta per le sue caratteristiche ed era molto vicina a casa, ma purtroppo giocò solo otto scampoli ...

