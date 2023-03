Sanità, diritti ed economia del mare. Rocca: “L’imperativo è ‘guardare avanti'” (Di martedì 21 marzo 2023) Roma – ll Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, si è riunito per la seconda giornata della seduta di insediamento della XII legislatura per proseguire con gli interventi dei consiglieri regionali, sul discorso programmatico del presidente della Regione, Francesco Rocca. In apertura dei lavori il presidente del Consiglio invita l’aula ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della mafia, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di queste, che cade proprio il 21 marzo. Il dibattito si riapre con l’intervento di Marta Bonafoni (Lista D’Amato) seguito da quello di Angelo Tripodi (Lega) e da quello di Alessandra Zeppieri (Polo Progressista). Filo conduttore l’astensionismo e alcuni elementi che non erano stati affrontati o lo erano stati in modo inadeguato, a loro avviso, nel discorso di insediamento del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023) Roma – ll Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, si è riunito per la seconda giornata della seduta di insediamento della XII legislatura per proseguire con gli interventi dei consiglieri regionali, sul discorso programmatico del presidente della Regione, Francesco. In apertura dei lavori il presidente del Consiglio invita l’aula ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della mafia, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di queste, che cade proprio il 21 marzo. Il dibattito si riapre con l’intervento di Marta Bonafoni (Lista D’Amato) seguito da quello di Angelo Tripodi (Lega) e da quello di Alessandra Zeppieri (Polo Progressista). Filo conduttore l’astensionismo e alcuni elementi che non erano stati affrontati o lo erano stati in modo inadeguato, a loro avviso, nel discorso di insediamento del ...

