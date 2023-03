San Marzano sul Sarno, progettazione edificio scolastico di piazza Amendola (Di martedì 21 marzo 2023) progettazione esecutiva dell’edificio scolastico di piazza Amendola, a San Marzano sul Sarno, finanziato con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 850/2018. Domani mattina, mercoledì 22 marzo alle 11 nell’aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno (piazza Umberto I, 2), il sindaco Carmela Zuottolo e l’assessore all’Edilizia scolastica, Francesca Barretta, illustreranno i dettagli del progetto. All’incontro saranno presenti anche i progettisti, gli architetti Guendalina Salimei e Giuseppe Iorio, e la dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Rosa Viscardi. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023)esecutiva dell’di, a Sansul, finanziato con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 850/2018. Domani mattina, mercoledì 22 marzo alle 11 nell’aula consiliare del Comune di SansulUmberto I, 2), il sindaco Carmela Zuottolo e l’assessore all’Edilizia scolastica, Francesca Barretta, illustreranno i dettagli del progetto. All’incontro saranno presenti anche i progettisti, gli architetti Guendalina Salimei e Giuseppe Iorio, e la dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Rosa Viscardi. Segui ZON.IT su Google News.

