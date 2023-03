San Marino-Irlanda del Nord | le probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 che comprende anche Danimarca, Finlandia, Kazakistan, Slovenia. Il calcio d’inizio di Sandelè previsto per giovedì 23 marzo 2023 alle ore 20.45 SAN: Simoncini, Zagmfferani, Golinucci, Rinaldi, Lazzari, Cevoli, Capicchioni, Tosi, Palazzi, Francioni, Tomassini.DEL: Peacock-Farrell, Bradley, McNair, Evans, Flanagan, Lewis, Thompson, Davis, McCann, Magennis, Lavery Danimarca Vs Finlandia:e pronostico L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.