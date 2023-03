Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sampdoria, l'assemblea straordinaria degli azionisti cambia lo statuto: la modifica: Ieri, in casa Sampdoria, si è… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Banca Sistema vuole il bond per salvare la Samp: L’assemblea straordinaria degli azionisti del… - sportli26181512 : Sampdoria, Banca Sistema invia una lettera al CdA per chiedere spiegazioni: Ieri, dopo l'Assemblea degli azionisti… - TuttoMercatoWeb : TMW - Sampdoria, oggi l'assemblea degli azionisti: approvata la modifica dello statuto - SampNews24 : SN24 – CdA #Sampdoria: approvata la modifica dello statuto. Cosa cambia -

Commenta per primo Ieri, dopo l'degli azionisti della, il Consiglio di Amministrazione blucerchiato ha approfittato dell'evento per una riunione strategica. In collegamento c'era anche Pwc , una società di ......proposte di delibera sono state discusse lunedì 20 marzo e approderanno prossimamente in... è diventato cittadino italiano e come calciatore ha indossato le maglie di Roma,, Lazio e ...Il tutto è avvenuto come riporta primocanale.it nel corso dell 'straordinaria della, valida in prima convocazione per la presenza degli azionisti Vanessa e Giorgio Ferrero ...

Sampdoria, l'assemblea straordinaria degli azionisti cambia lo ... Calciomercato.com

Con la modifica dello statuto societario approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti che ... tassello nella direzione di un possibile cambio di proprietà della Sampdoria. Rispetto ai mesi ...Ieri, in casa Sampdoria, si è svolta un'assemblea straordinaria degli azionisti, per apportare una modifica allo statuto del club. Ieri è stata infatti abolita la norma "simul stabunt, simul cadent", ...