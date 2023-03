Salvini sulle borseggiatrici incinte: «La gravidanza non sia alibi per evitare la pena» (Di martedì 21 marzo 2023) Chissà se Matteo Salvini non si sia ispirato proprio ad Adelina, la contrabbandiera napoletana impersonata da Sophia Loren nel primo dei tre episodi del film Ieri, Oggi, Domani, girato da Vittorio De Sica nel 1963. L’interrogativo è pertinente, almeno a leggere la proposta del leader leghista di affidare le ladre incinte a case famiglia protette, ove espiare la pena. «La gravidanza non sia un alibi», ha detto. E qui entra in gioco Adelina. Ricordate? Nel film lei vende sigarette di contrabbando, ma riesce ad evitare ogni volta il carcere perché all’arrivo dei carabinieri incaricati di stringerle le manette, le sue “colleghe” del vicolo li ricacciano con l’urlo «nun putite, tene a’ panza» («non potete, è in gravidanza»), seguito dal risolutivo sventolamento del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Chissà se Matteonon si sia ispirato proprio ad Adelina, la contrabbandiera napoletana impersonata da Sophia Loren nel primo dei tre episodi del film Ieri, Oggi, Domani, girato da Vittorio De Sica nel 1963. L’interrogativo è pertinente, almeno a leggere la proposta del leader leghista di affidare le ladrea case famiglia protette, ove espiare la. «Lanon sia un», ha detto. E qui entra in gioco Adelina. Ricordate? Nel film lei vende sigarette di contrabbando, ma riesce adogni volta il carcere perché all’arrivo dei carabinieri incaricati di stringerle le manette, le sue “colleghe” del vicolo li ricacciano con l’urlo «nun putite, tene a’ panza» («non potete, è in»), seguito dal risolutivo sventolamento del ...

