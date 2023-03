(Di martedì 21 marzo 2023) AGI - "La nostra è una riforma strutturale delle politiche della terza età. Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto in 150 giorni: abbiamo lavorato con molti ministeri, collaborato con le realtà del terzo settore e con le categorie professionali. L'unità trovata in Parlamento, senza nemmeno un voto contrario, premia il lavoro serio e puntuale che abbiamo svolto". Maria Teresa Bellucci, viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, non nasconde all'AGI l'entusiasmo per il via libera al ddl. Un patto per la terza età che attua la 'missione 5, componente 2, riforma 2' del Pnrr. L'obiettivo del provvedimento è assicurare il diritto di "continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio" e di semplificare e integrare "le procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente". Il testo prevede misure a favore dell'invecchiamento attivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PadovanicNicola : RT @intoscana: #Salute, l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e l’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa sono state premia… - Candid_S_Voce : Salute e assistenza a casa, il piano del governo per gli anziani - - fisco24_info : Salute e assistenza a casa, il piano del governo per gli anziani: AGI - 'La nostra è una riforma strutturale delle… - Bruna71347573 : RT @intoscana: #Salute, l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e l’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa sono state premia… - intoscana : #Salute, l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e l’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa sono sta… -

...ricorso a una mole di ore di straordinario per mantenere a stento i livelli minimi di'. ... 'Emerge una doppia criticità: garantire il diritto allae il diritto al lavoro in condizioni ...... ma in genere sono prodotti senza certificazione del Ministero dellao, in caso ce l'abbiano,... usufruire dell'tecnica ordinaria e straordinaria, farlo sostituire con uno nuovo quando ......una proposta di legge finalizzata all'istituzione e al finanziamento di un servizio di... Elisabetta Piccolotti (Avs), Elisa Pirro (M5S), Rachele Scarpa (intergruppo parlamentare...

Salute e assistenza a casa, il piano del governo per gli anziani AGI - Agenzia Italia

Proprio per questo l'impegno principale è sviluppare una rete di protezione domiciliare: "La casa è il luogo di cura e di assistenza, laddove possibile, ma nel nostro Paese siamo ancora molto indietro ...Sei Italiani su 10 non riescono a far fronte alle spese per la cura dei denti, mentre quelli che si rivolgono agli ambulatori di volontariato messi in piedi dalla Caritas hanno in media una salute ora ...