Salt Bae, Leonardo Pieraccioni contro il conto da 160mila euro (Di martedì 21 marzo 2023) Un conto salatissimo, quello dello chef e influencer Salt Bae che non è passato inosservato e che ha scatenato Leonardo Pieracccioni. Il comico toscano infatti ha pubblicato un video su Instagram per commentare i vari importi dello scontrino. Una cena tra amici costata centosessantaduemila euro. È stato lo stesso ristoratore Nusret a pubblicare con orgoglio la ricevuta che risale allo scorso novembre. Nel suo locale di Abu Dhabi il conto ha raggiunto la cifra astronomica per due bistecche Golden Sirt, con oro alimentare, da 1.184 euro, due Golden Ottoman da 1.448 euro e due Golden Istanbul da 2.370 euro. Poi sette bottiglie di Petrus, di varie annate, dai 2.000 euro in su l’una. E persino una semplice Heineken, da 15 ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) Unsalatissimo, quello dello chef e influencerBae che non è passato inosservato e che ha scatenatoPieracccioni. Il comico toscano infatti ha pubblicato un video su Instagram per commentare i vari importi dello scontrino. Una cena tra amici costata centosessantaduemila. È stato lo stesso ristoratore Nusret a pubblicare con orgoglio la ricevuta che risale allo scorso novembre. Nel suo locale di Abu Dhabi ilha raggiunto la cifra astronomica per due bistecche Golden Sirt, con oro alimentare, da 1.184, due Golden Ottoman da 1.448e due Golden Istanbul da 2.370. Poi sette bottiglie di Petrus, di varie annate, dai 2.000in su l’una. E persino una semplice Heineken, da 15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaraMutsc : Lui specifica tutto ?? - sweler18 : Sul post di #saltbae si legge che la qualità non è mai costosa. Caro, patatine fritte (french fries) a 45€ non so.… - infoitestero : Conto da 160mila euro? Pieraccioni contro lo chef Salt Bae: «Vino che costa come un bilocale, con mezza braciola ci… - infoitestero : Salt Bae: Leonardo Pieraccioni e il conto da 162mila euro, 'Con mezza braciola ci compri il motorino' - LaStampa : Pieraccioni, ironia contro lo chef Salt Bae: 'Il conto da 160 mila dollari? Giusto, invece di comprare casa a un fi… -