Salerno, truffa e autoriciclaggio: tre arresti (Di martedì 21 marzo 2023) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, nella mattinata odierna, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo della somma di 650 mila euro a carico di tre persone (due salernitane e una napoletana titolare di una ditta individuale di Boscoreale) e ima società agricola di Pagani (Sa). Hanno altresì sottoposto i due indagati della provincia di Salerno alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora e presentazione alla P.G. – emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta di questa Procura. I reati contestati a vario titolo sono: intestazione fittizia di beni, truffa aggravata, ricettazione e autoriciclaggio. Secondo l'impianto accusatorio, un settantenne di San Valentino Torio (Sa) noto per i suoi precedenti giudiziari anche di tipo associativo, ex sorvegliato speciale di ...

