Salerno, Giornata mondiale del Teatro: festeggiamolo con "Lu cunto de li cunti"

Giornata mondiale del Teatro, come festeggiare se non accendendo le luci del palcoscenico e lasciandoci andare alle emozioni. Infatti, domenica 26 marzo alle 19:00 al Teatro La Ribalta di Salerno ci sarà "Lu cunto de li cunti". Il testo di Giambattista Basile è stato rielaborato da Valentina Mustaro che lo ha anche riadattato allo stile della Commedia dell'Arte. La famosa raccolta di storie e fiabe della tradizione popolare porterà sul palco Antonio Carmando, Michele Cicchetti, Valentina Mustaro, Elena Pagano e la partecipazione straordinaria di Utungo Tabasumu.

Note di regia

La versione dello spettacolo scritta dalla regista Valentina Mustaro è ambientata in un cantiere aperto, un vicolo di un quartiere popolare, in un tempo imprecisato. Elementi moderni e ...

