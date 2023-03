Salernitana | date e orari dei match dalla 29^ alla 32^ giornata

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha reso noto il programma degli anticipi e dei posticipi delle gare che vanni29^32^del girone di ritorno di campionato. La sfida interna con l’Inter si giocherà venerdì 7 aprile alle ore 17, mentre quella con il Napoli è stata programmata per sabato 29 aprile alle ore 15. Di seguito il riepilogo nel dettaglio: 29^DI RITORNO Venerdì 7 aprile 2023 Ore 17:00– Inter 30^DI RITORNO Domenica 16 aprile 2023 Ore 15:00 Torino –31^DI RITORNO Sabato 22 aprile 2023 Ore 15:00– Sassuolo 32^DI RITORNO Sabato 29 aprile 2023 Ore 15:00 Napoli – ...

In giornata sono stati resi noti anche orari e date delle giornate che vanno dalla 30esima alla 32esima. Domenica 16 aprile, per la 30esima giornata, la Salernitana affronterà il Torino in trasferta ...Comunicate anche le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia 28 ... domenica 2 aprile ore 15.00 Spezia-Salernitana, domenica 2 aprile ore 15.00 Roma-Sampdoria, domenica 2 aprile ore 18.00 ...