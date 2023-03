Sale sul bus e fa scendere chi è senza biglietto, ma non è un controllore. Allontanato (Di martedì 21 marzo 2023) Negli ultimi giorni sui social è tornato in auge un episodio avvenuto qualche tempo fa a Lucca, dove un uomo, dopo essere salito su un bus, si era spacciato per un controllore sui mezzi pubblici. La vicenda ha destato sorpresa e sconcerto tra i passeggeri degli autobus di Autolinee Toscane, il nuovo gestore del trasporto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Negli ultimi giorni sui social è tornato in auge un episodio avvenuto qualche tempo fa a Lucca, dove un uomo, dopo essere salito su un bus, si era spacciato per unsui mezzi pubblici. La vicenda ha destato sorpresa e sconcerto tra i passeggeri degli autobus di Autolinee Toscane, il nuovo gestore del trasporto L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Onu: la temperatura sale ancora, sul clima piani insufficienti. In un secolo +1,1 gradi a livello globale, i morti… - fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - Luca73284882 : RT @Uni91070952: In Gazzetta Ufficiale c'è un regolamento che autorizza l'immissione sul mercato di sale sodico ottenuto mediante 'fermenta… - SanctionsK : RT @Uni91070952: In Gazzetta Ufficiale c'è un regolamento che autorizza l'immissione sul mercato di sale sodico ottenuto mediante 'fermenta… -