Sai chi è l’ex marito di Elisabetta Canalis? Ecco cosa prevede l’accordo per la separazione (Di martedì 21 marzo 2023) Hai mai visto l’ex marito di Elisabetta Canalis? I due hanno un accordo per la separazione molto particolare. Ecco tutte le curiosità sul loro divorzio. Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano, stavolta è ufficiale. Le voci di una possibile separazione erano già molto forti da quasi un anno, ma la loro decisione è stata comunicata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 21 marzo 2023) Hai mai vistodi? I due hanno un accordo per lamolto particolare.tutte le curiosità sul loro divorzio.e Brian Perri divorziano, stavolta è ufficiale. Le voci di una possibileerano già molto forti da quasi un anno, ma la loro decisione è stata comunicata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lia_Varoli : @falconiofr @LucaBellinzona Scusa ma dove sta scritto che l’Italia deve legiferare come l’India? Il tuo è un no ide… - DiegoTs1981 : @tittuzza_3t @Erica32204710 @FaTinaameta Non sai quanto stan bene i nostri #donnalisi ...vedremo chi lavora e chi s… - Cinzia42741018 : @marysole77 Beh,la frase che disse Clizia non è lontana da quella che disse Micol:' tu non sai con chi stai parland… - arch_ts : @dettalauretta ?????? non ho parole, ha un astio dentro cosi giovane chissà, tra 30 anni sarà come Orietta ??ma sai è q… - Kety2883 : @AntonioMstt @justdonnalisi Ma che ne sai lei dell educazione che hanno dato ad Antonella?! Ma chi si credevdi essere sta mezza sega????????. -