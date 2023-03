Sagre gastronomiche | gli eventi del weekend

(Di martedì 21 marzo 2023) VINIFERA, Trento - Una bella occasione per scoprire le forme di viticoltura orientate alla sostenibilità e alla tutela del territorio: l'appuntamento con Vinifera, Mostra mercato dei vini artigianali ...

... degustazioni guidate di formaggi e di altri prodotti con speciali abbinamenti (composte, marmellate, mostarde, aceti e mieli e altre eccellenze) che ne esaltano il connubio al palato. ...SETTIMANEDELLA VALLE ISARCO, Alto Adige - Continuano fino al 19 marzo le Settimanedella Valle Isarco 'Eisacktaler Kost', la più antica iniziativa enogastronomica dell'...... tra percorsi enogastronomici,e manifestazioni culinarie per la gioia dei più golosi. ... Per i più golosi In Romagna il mese di marzo sarà all'insegna delle tradizionie ...

Feste e sagre gastronomiche: appuntamenti di marzo TGCOM

Vini, birra e molto altro tra gli appuntamenti di gusto del fine settimana 24-26 marzo Vino e birra sono grandi protagonisti, ma non mancano tortelli, carni e tartufi. Ecco allora gli eventi da non pe ...ROMA (ITALPRESS) – Promuovere i territori puntando sulle valorizzazione dei prodotti tipici e sulla forza attrattiva delle “Sagre di ...