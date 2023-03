Sabatini non ha dubbi: il Milan ha un nome per il post Pioli (Di martedì 21 marzo 2023) Il dirigente sportivo Walter Sabatini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport . Tra i veri temi affrontati anche il Milan ed in particolare quello che potrebbe essere il futuro di mister Pioli e il suo successore . Nel dettaglio l'ex ds anche di Roma e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 21 marzo 2023) Il dirigente sportivo Walterha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport . Tra i veri temi affrontati anche iled in particolare quello che potrebbe essere il futuro di mistere il suo successore . Nel dettaglio l'ex ds anche di Roma e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgussonAlberto : @StefanoVerbania Walter Sabatini è una leggenda del calcio italiano, non mi permetterei mai di dargli dell’incompet… - StefanoVerbania : @AgussonAlberto Di quale Sabatini parli? Sandro, il giornalista ex Sky, ora a Mediaset, a me non piace e sono d'acc… - log_lady7 : RT @theMilanZone_: ??Walter #Sabatini: '#Milan? Impossibile non pensare a #LuisEnrique. #Conte lo vedo in Italia il prossimo anno. Non è es… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sabatini: 'Massara non può non pensare a Luis Enrique come erede di Pioli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sabatini: 'Massara non può non pensare a Luis Enrique come erede di Pioli' -