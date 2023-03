Sabatini: «Il Napoli è un’opera d’arte. Le altre non hanno mai neppure iniziato la corsa allo scudetto» (Di martedì 21 marzo 2023) Nel mondo del calcio si vive per dare felicità alla gente e il Napoli, con Luciano Spalletti, ci sta riuscendo alla perfezione. Parola di Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana. Sabatini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sa per cosa viviamo? E per cosa lavoriamo, pure nel calcio? Per la felicità. Nulla è al di sopra della felicità. E poi certo, i punti, la classifica, le vittorie… Ma il nostro mestiere è rendere felice la gente. Ecco: il Napoli lo sta facendo. Anzi, l’ha già fatto con un popolo intero. Spalletti è riuscito in un’impresa bellissima, eclatante». Sabatini ha un rimpianto: non essere riuscito a vivere un’analoga avventura alla Roma, quando era al fianco di Spalletti. «È un mio grande rimpianto, non esserci riuscito alla Roma. E quella squadra non era ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Nel mondo del calcio si vive per dare felicità alla gente e il, con Luciano Spalletti, ci sta riuscendo alla perfezione. Parola di Walter, ex direttore sportivo della Salernitana.ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sa per cosa viviamo? E per cosa lavoriamo, pure nel calcio? Per la felicità. Nulla è al di sopra della felicità. E poi certo, i punti, la classifica, le vittorie… Ma il nostro mestiere è rendere felice la gente. Ecco: illo sta facendo. Anzi, l’ha già fatto con un popolo intero. Spalletti è riuscito in un’impresa bellissima, eclatante».ha un rimpianto: non essere riuscito a vivere un’analoga avventura alla Roma, quando era al fianco di Spalletti. «È un mio grande rimpianto, non esserci riuscito alla Roma. E quella squadra non era ...

