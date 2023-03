Sabatini: "Il Milan pensa a Luis Enrique" (Di martedì 21 marzo 2023) Walter Sabatini anticipa le mosse per le panchine dell'anno prossimo. Con un focus sul Milan . Sulla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo ex Roma e Inter, dice: " Luis Enrique è cresciuto ed è all'altezza dei grandissimi, mi piacerebbe enormemente rivederlo in Serie A. Ammesso che sia un tema ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 21 marzo 2023) Walteranticipa le mosse per le panchine dell'anno prossimo. Con un focus sul. Sulla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo ex Roma e Inter, dice: "è cresciuto ed è all'altezza dei grandissimi, mi piacerebbe enormemente rivederlo in Serie A. Ammesso che sia un tema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DenisBianco : RT @MilanNewsit: Sabatini: 'Luis Enrique tra i grandissimi. Il Milan ci penserà in caso di addio di Pioli' - milansette : La Gazzetta apre con le parole di Walter Sabatini: 'Milan, pensa a Luis Enrque' - LeBombeDiVlad : #Calciomercato, Walter #Sabatini si sbilancia: 'Occhio a #LuisEnrique per il dopo #Pioli' 'Su #Conte invece vi d… - SempreMilanit : ??? Le parole dell'ex ds della #Roma #SempreMilan #Milan - KunGrax : RT @MilanNewsit: Sabatini: 'Luis Enrique tra i grandissimi. Il Milan ci penserà in caso di addio di Pioli' -